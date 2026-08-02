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Gorakhpur News: सहारा इस्टेट सुलझेंगी समस्याएं, नगर निगम-जीडीए मिल बनाएंगे कार्ययोजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सहारा स्टेट कॉलोनी की लंबित बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम की बैठक में कई निर्णय लिए गए। नगर आयुक्त ने कॉलोनी के सभी अभिलेखों की जांच का निर्देश दिया। कॉलोनी में पेयजल, सड़क और सीवर जैसी सुविधाओं की कमी पर चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने जीडीए के साथ संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया।

सहारा इस्टेट सुलझेंगी समस्याएं, नगर निगम-जीडीए मिल बनाएंगे कार्ययोजना
सहारा इस्टेट सुलझेंगी समस्याएं, नगर निगम-जीडीए मिल बनाएंगे कार्ययोजना

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। सहारा स्टेट कॉलोनी की वर्षों से लंबित बुनियादी समस्याओं के निदान के लिए शनिवार को नगर निगम की बैठक में कई निर्णय लिए गए। नगर आयुक्त अजय जैन की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी संयुक्त रूप से अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। उसके अनुसार कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

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सहारा स्टेट कॉलोनी की समस्याएँ

शनिवार की शाम हुई बैठक में कॉलोनी के प्रतिनिधियों ने पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सीवर और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए। नगर आयुक्त को बताया कि चार वर्षों से नगर निगम में गृहकर जमा करने के बावजूद नियमित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध नहीं हो सकी है। सड़क, नाली, पथ प्रकाश और सीवर व्यवस्था भी अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। नगर आयुक्त ने कहा कि कॉलोनी से जुड़े सभी अभिलेखों की दोनों विभाग संयुक्त रूप से जांच करें और नियमावली के अनुसार यह तय करें कि किस विभाग की क्या जिम्मेदारी है। उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जाएं। उन्होंने इस संबंध में जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल से भी फोन पर वार्ता कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। कॉलोनी के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि नगर निगम और जीडीए के संयुक्त प्रयास से लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान होगा और सहारा स्टेट के हजारों निवासियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

मॉर्गेज भूमि का उपयोग

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि जीडीए द्वारा लेआउट स्वीकृति के समय 10 प्रतिशत भूमि मॉर्गेज के रूप में सुरक्षित रखी गई है, तो उसे नियमानुसार लीज या किराये पर देकर प्राप्त आय से कॉलोनी के सार्वजनिक क्षेत्रों के बिजली बिल जैसी व्यवस्थाओं का खर्च वहन किया जा सकता है। वहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को नगर निगम की सीवर लाइन से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक जलकल, जोनल अधिकारी जोन-1, जीडीए के सहायक अभियंता राज बहादुर और सहारा स्टेट के डॉ. एपी त्रिपाठी, अखिलेश दुबे, मंजीत सिंह, हरिशंकर सिंह, संजोग सिंह, सर्वेंद्र विक्रम सिंह, अविनेश सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर

नगर निगम की बैठक में किन समस्याओं पर चर्चा हुई?
बैठक में पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सीवर और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।
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