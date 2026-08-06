Gorakhpur News: गंदगी मिलने पर सफाई सुपरवाइजर व सीएलसी मेट को नोटिस
Gorakhpur News: स्पोर्ट्स कॉलेज के पास मिला आठ ट्रक कूड़ा, सफाई निरीक्षक को चेतावनी गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता।
Gorakhpur News: गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर बाबा राघवदास नगर वार्ड के सफाई सुपरवाइजर मोहम्मद शाहिद और सीएलसी मेट बृजेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। बुधवार सुबह औचक निरीक्षण में वार्ड में तैनात 34 सफाई कर्मचारियों के सापेक्ष केवल 19 कर्मचारी मौके पर कार्य करते मिले। अधिकांश मोहल्लों, गलियों, नालों और नालियों में कूड़ा जमा मिला। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन और सफाई कर्मचारी समय पर काम शुरू नहीं कर रहे थे।उधर, नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर जोन-5 के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सुनील कुमार सिंह को चेतावनी पत्र जारी किया है।
बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे हुए निरीक्षण में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास सड़क पटरी पर करीब आठ ट्रक कूड़ा-कचरा पड़ा मिला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोबारा लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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