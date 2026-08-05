Gorakhpur News: रंगदारी मांगने पर पीपीगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत तीन गिरफ्तार

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता । मुंबई के स्वर्ण कारोबारी दादा साहब हांके के कथित रूप से करोड़ों रुपये के आभूषण लेकर फरार होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस प्रकरण में पीपीगंज के एक स्वर्ण कारीगर की तहरीर पर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत तीन लोगों के खिलाफ रंगदारी, जबरन वसूली, धमकी और फिरौती मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आठ लाख रुपये नकद और करीब 25 ग्राम सोना बरामद करने का दावा किया है। सभी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

महाराष्ट्र के सतारा जिले के निवासी महेश श्रीरंग जाधव कई वर्षों से पीपीगंज में सोना गलाने और टंच करने का काम करते हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि मंगलवार सुबह जितेंद्र वर्मा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगवानपुर स्थित एक दुकान पर ले गया, जहां पहले से नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा और राज निषाद मौजूद थे। तीनों ने उन पर और संतोष जायसवाल पर दादा साहब हांके के फरार होने तथा सोना गलाने में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए दबाव बनाया।महेश का आरोप है कि उनका दादा साहब हांके से कोई संबंध नहीं है, फिर भी झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे आठ लाख रुपये नकद और करीब 25 ग्राम सोना जबरन ले लिया गया। उनका कहना है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज और फोन कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है।तहरीर के अनुसार आरोपित पहले दुकान से 3.50 लाख रुपये नकद, सोने की चेन, अंगूठी और करीब 25 ग्राम सोना ले गए। बाद में महेश ने अपने भाई से दो लाख रुपये, एक परिचित स्वर्ण कारोबारी से दो लाख रुपये और घर से एक लाख रुपये मंगवाकर दिए। इस तरह कुल आठ लाख रुपये नकद और करीब 2.60 लाख रुपये मूल्य का सोना कथित रूप से वसूला गया।एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह की जांच के बाद पीपीगंज पुलिस ने सचिन वर्मा, जितेंद्र वर्मा और राज निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बुधवार तड़के तीनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आठ लाख रुपये और 25 ग्राम सोना बरामद किया गया। थानाध्यक्ष कमलेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।