Gorakhpur News: घर के बाहर खड़ी पल्सर बाइक चोरी, केस दर्ज
Gorakhpur News: चिलुआताल थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर टोला दरघाट में एक व्यक्ति की पल्सर बाइक चोरी हो गई। प्रमोद विश्वकर्मा ने रात को बाइक घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन सुबह उठने पर वो गायब थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
Gorakhpur News: चिलुआताल, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर टोला दरघाट में घर के बाहर खड़ी पल्सर बाइक चोरी हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरघाट निवासी प्रमोद विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि 30 जुलाई की रात वह रोज की तरह अपनी पल्सर बाइक घर के बाहर खड़ी कर सो गए थे। सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी बाइक का पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। प्रमोद ने बताया कि बाइक का पंजीकरण महाराजगंज जिले के मुर्तनवा निवासी बृजेश विश्वकर्मा के नाम पर है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
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