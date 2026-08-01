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Gorakhpur News: 3.39 करोड़ रुपये से आधुनिक फूड स्ट्रीट हब का निर्माण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर से। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के निकट स्मार्ट रोड पर 3.39 करोड़ रुपये की लागत से एक फूड स्ट्रीट हब का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इसमें 35 हेरिटेज शैली के वेंडर कार्ट, आकर्षक केनोपी, और आधुनिक सुविधाएं जैसे सीसीटीवी कैमरे, चौड़े पैदल पथ शामिल होंगे।

3.39 करोड़ रुपये से आधुनिक फूड स्ट्रीट हब का निर्माण शुरू
3.39 करोड़ रुपये से आधुनिक फूड स्ट्रीट हब का निर्माण शुरू

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क के समक्ष स्मार्ट रोड पर आधुनिक फूड स्ट्रीट हब का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

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करीब 3.39 करोड़ रुपये की लागत से 150 मीटर लंबे कॉरिडोर में बनने वाले फूड स्ट्रीट हब को हेरिटेज थीम पर तैयार किया जा रहा है। 35 हेरिटेज शैली के वेंडर कार्ट स्थापित होंगे। इसके अलावा 08 आकर्षक केनोपी स्थापित होगी, जिसमें कुर्सियां भी लगेंगी। इसके अलावा स्मार्ट सड़क के पाथवे के साथ हरियाली भी विकसित होगी।

नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि फूड स्ट्रीट हब के निर्माण से स्थानीय स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान मिलेगा। महानगर की सुंदरता और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मौके पर काम शुरू हो गया है जल्द ही पूर्ण कर मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पित कराया जाएगा।

फूड स्ट्रीट में उपलब्ध होगी ये सुविधाएं

फूड स्ट्रीट को आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, चौड़े पैदल पथ, दीवारों पर कलात्मक आकृतियां और युवाओं को आकर्षित करने के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे।

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