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Gorakhpur News: विधायक ने सुनीं जनसमस्याएं, निस्तारण का दिया निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ई. सरवन निषाद ने बुधवार को जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। विधायक ने विकास के लिए सरकार की मंशा और समस्याओं के समयबद्ध समाधान की बात की, ताकि जनता सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।

Gorakhpur News: विधायक ने सुनीं जनसमस्याएं, निस्तारण का दिया निर्देश

Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के विश्वम्भरपुर तीहा में विधायक ई. सरवन निषाद ने बुधवार को जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा गांव-गांव तक विकास पहुंचाने की है। विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से कार्य कराया जा रहा है। चौपाल में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, जल निकासी, बिजली, आवास, पेंशन और अन्य स्थानीय समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। विधायक ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।विधायक ने कहा कि 'चौरीचौरा' का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता है। चौपाल में विधायक प्रतिनिधि अमित जायसवाल, प्रधान जनार्दन गुप्ता, महेंद्र भारती, बूथ अध्यक्ष चंदन जायसवाल, मुन्ना चौधरी, राजेंद्र प्रसाद, मुन्नीलाल, छबिलाल चौधरी, सत्य नारायण गुप्ता, कन्हैया चौधरी, बूथ अध्यक्ष संजय यादव, धूरे गौड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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