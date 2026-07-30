Gorakhpur News: विहिप के संगठन महामंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत
Gorakhpur News: गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ और पटका पहना कर सम्मानित किया। परांडे ने संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
Gorakhpur News: गोरखपुर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे का कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ एवं पटका पहना कर उनका अभिनंदन किया। मिलिंद परांडे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद समाज संगठन, सेवा, सुरक्षा एवं संस्कार के कार्यों को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। स्वागत करने वालों में प्रांत संगठन मंत्री दीपेश कुमार, प्रांत मंत्री नागेंद्र सिंह, प्रांत सह मंत्री मंगल देव चौबे, सगुण श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
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