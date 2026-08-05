Gorakhpur News: छात्रवृत्ति आवेदनों को विद्यालय समय से करें अग्रसारित
Gorakhpur News: गोरखपुर। छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बुधवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में
Gorakhpur News: गोरखपुर। छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बुधवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जिले के शिक्षण संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 1515 शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन में आ रही दिक्कतों खासकर तकनीकी समस्याओं के बारे में बताया।
इनकी परेशानियों को तुरंत दूर कर दिया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आवेदनों को समय से अग्रसारित करें, ताकि विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति मिल सके।
इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमलेश मौर्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्रद्धा मिश्रा, डीआईओएस अजीत कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास चंद्रबली मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन त्रयम्बक त्रिपाठी ने किया।
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