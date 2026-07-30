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Gorakhpur News: समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा बनें : डॉ. चिनु क्वात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सेंट पॉल्स स्कूल में डॉ. चिनु क्वात्रा ने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि समस्याओं की चर्चा करने से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि समाधान का हिस्सा बनने से समाज में परिवर्तन आएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से ‘आज एक पेड़ अपनाइए’ का संकल्प लेने की अपील की।

Gorakhpur News: समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा बनें : डॉ. चिनु क्वात्रा

Gorakhpur News: सेंट पॉल्स स्कूल में मास्टरक्लास, विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने का दिया संदेश गोरखपुर, निज संवाददाता।

मास्टरक्लास का आयोजन

सेंट पॉल्स स्कूल में गुरुवार को खुशियां फाउंडेशन के संस्थापक एवं सचिव तथा समाजसेवी व पर्यावरणविद् डॉ. चिनु क्वात्रा ने विद्यार्थियों को प्रेरक मास्टरक्लास के माध्यम से जीवन, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि केवल समस्याओं की चर्चा करने से बदलाव नहीं आता, बल्कि समाधान का हिस्सा बनने से समाज बदलता है।

नैतिक मूल्यों पर जोर

डॉ. क्वात्रा ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़ा पद या नौकरी नहीं, बल्कि एक अच्छा और संवेदनशील इंसान बनना है। उन्होंने अपने चर्चित संदेश ‘इंसान बनो, बहुत स्कोप है’ के माध्यम से नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से ‘आज एक पेड़ अपनाइए’ का संकल्प लेने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और अपने विचार साझा किए। डॉ. क्वात्रा ने अपने अनुभवों के माध्यम से बताया कि सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति समाज में सार्थक बदलाव ला सकता है। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि सेंट पॉल्स स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे प्रेरक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करता है, ताकि वे संवेदनशील, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सकें। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. चिनु क्वात्रा ने विद्यार्थियों से क्या अपील की?
डॉ. चिनु क्वात्रा ने विद्यार्थियों से ‘आज एक पेड़ अपनाइए’ का संकल्प लेने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
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