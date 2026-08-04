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Gorakhpur News: पत्नी पर खौलता पानी फेंकने वाला पति गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में शाहपुर थाना पुलिस ने पत्नी पर खौलता पानी फेंकने के आरोप में पति रवि शर्मा को गिरफ्तार किया। घरेलू विवाद के दौरान यह घटना हुई जिसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की।

Gorakhpur News: पत्नी पर खौलता पानी फेंकने वाला पति गिरफ्तार

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। शाहपुर थाना पुलिस ने पत्नी पर खौलता पानी फेंककर गंभीर रूप से झुलसाने के आरोपित पति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। घरेलू विवाद के दौरान हुई इस वारदात में महिला बुरी तरह झुलस गई थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहपुर के क्रिश्चियन मोहल्ला निवासी रवि शर्मा के रूप में हुई है। उसका मूल निवास सहजनवा थाना क्षेत्र के पाली गांव में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति अक्सर शराब पीकर मारपीट और अभद्र व्यवहार करता था।

दोनों की शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी। आरोप है कि 2 अगस्त की शाम किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान रवि शर्मा ने पत्नी के साथ गाली-गलौज की और उस पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। हमले में महिला के शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद पीड़िता ने शाहपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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