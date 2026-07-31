Gorakhpur News: गोरखपुर जिला कारागार से दुष्कर्म का आरोपी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Gorakhpur News: गोरखपुर जिला कारागार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जब दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में बंद एक विचाराधीन बंदी जेल से फरार हो गया। जेल प्रशासन और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई गई।

Gorakhpur News: पादरी बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोरखपुर जिला कारागार की सुरक्षा में शुक्रवार को बड़ी चूक सामने आई। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में बंद एक विचाराधीन बंदी जेल परिसर से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार बंदी की तलाश में आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कराई गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बांसगांव क्षेत्र के सरसोपार निवासी विपिन पुत्र हरिशंकर को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर 18 जुलाई को जिला कारागार भेजा गया था। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे बंदी रक्षक 49 बंदियों को जेल परिसर से सटी नई बाउंड्री वाल के पास स्थित बगिया में कार्य कराने के लिए ले गए थे। आरोप है कि इसी दौरान विपिन मौका पाकर एक पेड़ पर चढ़ा और वहां से जेल की दीवार पार कर फरार हो गया。

गिनती में एक बंदी कम मिला तो खुला मामला करीब 11:30 बजे काम समाप्त होने के बाद जब बंदियों की गिनती की गई तो 49 के बजाय केवल 48 बंदी मौजूद मिले। इसके बाद जेल परिसर में उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। तब जेल प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस को भी अवगत कराया गया। पुलिस ने तत्काल आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। ड्यूटी पर तैनात बंदी रक्षक निजामुद्दीन से भी पूछताछ की जा रही है।

दो माह पहले किशोरी को लेकर हुआ था फरार जेल सूत्रों के अनुसार फरार बंदी से 27 जुलाई को उसकी बहन मिलने आई थी। बताया जा रहा है कि करीब दो माह पहले वह गांव की 17 वर्षीय किशोरी को लेकर फरार हो गया था। परिजनों की शिकायत पर उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 18 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह चार भाइयों में दूसरे नंबर का है और गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में काम करता था।

22 फुट ऊंची दीवार के बावजूद कैसे भागा बंदी? घटना के बाद जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल परिसर चारों ओर करीब 22 फीट ऊंची मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। ऐसे में बंदी के फरार होने को सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। प्रारंभिक आशंका है कि उसने दीवार के पास मौजूद पेड़ का सहारा लेकर बाउंड्री पार की। पुलिस और जेल प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटे हैं।