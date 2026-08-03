Gorakhpur News: सीएम ग्रिड: 239 करोड़ रुपये के नौ पैकेजों के ठेके फाइनल, इसी माह शुरू होंगे निर्माण

Gorakhpur News: गोरखपुर में राजीव दत्त पाण्डेय सीएम ग्रिड परियोजना के तहत नए सड़क निर्माण कार्यों का जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में बैठक में गुणवत्ता और समय सीमा के अनुसार कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजनाओं पर कुल 238.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सीएम ग्रिड: 239 करोड़ रुपये के नौ पैकेजों के ठेके फाइनल, इसी माह शुरू होंगे निर्माण

Gorakhpur News: गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय सीएम ग्रिड फेज वन की राप्तीनगर वार्ड की सड़क का काम जहां लोकार्पण के लिए तैयार है, वहीं सीएम ग्रिड फेज 01, फेज 02 और फेज 03 की 09 पैकेज की सड़कों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अधिकांश कार्यों के लिए अनुबंध हो चुके हैं और अगस्त से निर्माण कार्य शुरू होगा। इन परियोजनाओं पर 238.65 करोड़ रुपये (जीएसटी छोड़ कर) खर्च होंगे। सभी कार्य एक से डेढ़ वर्ष में पूरे करने का लक्ष्य है।

निर्माण कार्य समय पर पूरे करें, गुणवत्ता से समझौता नहीं मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत महानगर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा के लिए मुख्य अभियंता अमित शर्मा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। इसमें परियोजना से जुड़े कंसलटेंट, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, ठेकेदार और नगर निगम के अभियंताओं ने भाग लिया। बैठक में निर्माण कार्यों को तय समयसीमा के भीतर और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए गए।

निर्माण सामग्री और गुणवत्ता का ध्यान रखें मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने चेताया कि गुणवत्ता में कमी या अनावश्यक विलंब मिलने पर संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम ग्रिड परियोजना की शासन स्तर पर नियमित समीक्षा हो रही, सभी एजेंसियां कार्यों में तेजी लाते हुए समयबद्ध ढंग से उन्हें पूरा करें। स्पष्ट किया कि निर्माण सामग्री, तकनीकी मानकों और फिनिशिंग के स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। यदि कहीं कमी मिलती है, तत्काल सुधार कराया जाए। अभियंताओं को नियमित स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए। ठेकेदारों और कंसलटेंट को भी निर्माण के दौरान सभी तकनीकी मानकों और सीएम ग्रिड की गाइडलाइन अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी।

जल्द शुरू होगा इन सड़कों का निर्माण -कचहरी चौराहा-काली मंदिर मार्ग : मेसर्स अम्बे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.

-शिवाय होटल- अग्रसेन तिराहा-गणेश चौराहा वाया विजय चौक: मेसर्स हर्षित इंटरप्राइजेज

-शास्त्री चौक-मेसर्स अंबेडकर चौक-छात्रसंघ चौक-अंबेडकर चौक-मेसर्स ऐश्प्रा तिराहा वाया हरिओमनगर तिराहा-टाउनहाल: मेसर्स अम्बे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.

-गणेश चौराहा-यूनिवर्सिटी चौराहा-अलंकार ज्वैर्ल्स-हरिओमनगर तिराहा वाया डीएम हाउस : बेबी शाही-योग कंस्ट्रक्शन कंपनी (जेवी)

-कचहरी चौक-बेतियाहाता चौक वाया शास्त्री चौक: मेसर्स कीर्ति इंटरप्राइजेज

-स्पोर्ट्स कालेज रोड सेंट्रल बैंक-जायसवाल मार्ट-नियर पुलिया कैलाश शुक्ला हाउस: मेसर्स कीर्ति इंटरप्राइजेज

-बेतियाहाता-अलहदादपुर तिराहा-टीडीएम तिराहा- ट्रांसपोर्टनगर-रैनबसेरा रोड से एनएच 28 : मेसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स-अनमोल एसोसिएट्स (जेवी)

-टीडीएम तिराहा-महेवा चुंगी मार्ग वाया पाण्डेयहाता पुलिस चौकी बर्फखाना रोड से हाबर्ट बंधा: मेसर्स विजेंद्र प्रताप सिंह-अनमोल एसोसिएट्स (जेवी)

-अलहदादपुर तिराहा-घंटाघर वाया रायगंज: मेसर्स ओमनाथ यादव

‘‘सभी 9 पैकेजों के सड़कों की अनुबंध प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कई परियोजनाओं में जुलाई के अंतिम सप्ताह से कार्यादेश जारी है। अगस्त के पहले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अधिकांश कार्यों को जुलाई से नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।’’

अमित शर्मा, मुख्य अभियंता नगर निगम