Gorakhpur News: फोरलेन से अलग हो रही दो गांवों की सड़क, लोगों ने रोका काम
Gorakhpur News: गोरखपुर के रमवापुर मठिया मोड़ पर गांव के लोगों ने टोल प्लाजा के कारण सडकें बंद होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस बदलाव से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एनएचएआई की टीम मौके पर गई है और मीडियन कट बनाने की मांग की गई है।
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। निर्माणाधीन जगदीशपुर-जंगल कौड़िया फोरलेन स्थित रमवापुर मठिया मोड़ पर बुधवार को स्थानीय लोगों ने काम रोकवाकर प्रदर्शन करके विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा के पास उनके गांव के मार्ग को सर्विस रोड से अलग किया जा रहा है। इससे दो गांवों के लोग फोरलेन से कट जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, एनएचएआई की ओर से मठिया में टोल प्लाजा बनाया गया है। इससे कुछ दूर रमवापुर मठिया मोड़ पर दो गांवों की सड़क के समानांतर चकरोड बनाया गया है, जिससे लोग आ जा रहे हैं। गांव के लोगों को खबर लगी कि रास्ता बंद हो रहा है तो उन्होंने बुधवार को मिट्टी लदे डंपर को वापस लौटा दिया और काम कर रहे श्रमिकों को वहां से हटा दिया। ग्राम प्रधान/ प्रशासक चंद्रिका सिंह ने कहा कि यहां काम करा रहे व्यक्ति ने कहा कि इस रस्ते को बंद किया जाएगा, सर्विस रोड से लोग गांव जाने वाली सड़क पर नहीं जा पाएंगे।
पूर्व प्रधान की टिप्पणी
पूर्व प्रधान रामकेश सिंह ने कहा कि टोल प्लाजा का हवाला देते हुए गांवों को फोरलेन से अलग किया जा रहा है, यह गलत है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि गांव के लोगों को परेशान न होना पड़े। इस मौके पर श्रवण सिंह, सुनिल सिंह, घनश्याम, विपिन कुमार, अनुप यादव, जयदीप, अयोध्य पाण्डेय,सहित दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के पास मीडियन कट बनाने की मांग की है। एनएचएआई इंजीनियरों की टीम भी मौके पर गई थी, रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।
अंकित, पीडी, एनएचएआई, पीआईयू, गोरखपुर
क्या होता है मीडियन कट
सड़क निर्माण में मीडियन कट का अर्थ सड़क के बीचों-बीच बने विभाजक यानी मीडियन को बीच से कुछ हिस्से के लिए खुला छोड़ना या वहां से तोड़कर रास्ता बनाना है। इसका उपयोग वाहन चालकों को एक तरफ की लेन से यू-टर्न लेकर या मुड़कर दूसरी तरफ जाने की सुविधा देने के लिए किया जाता है।
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