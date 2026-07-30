Gorakhpur News: चोरी का खुलासा न होने पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा, सीओ को ज्ञापन
Gorakhpur News: गोला कस्बे में व्यापारियों ने चोरी की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 24 जुलाई को राजकुमार कसौधन के घर में चोरों ने लाखों रुपये और जेवरात चुरा लिए। व्यापारी इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाखुश हैं और जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन करेंगे।
Gorakhpur News: भर्रोह, हिन्दुस्तान संवाद। गोला कस्बे में दुकान और मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी का खुलासा न होने से नाराज व्यापारियों ने गुरुवार को क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द पर्दाफाश और प्रभावी पुलिस कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि 24 जुलाई को वार्ड संख्या छह स्थित चंद चौराहे के व्यापारी राजकुमार कसौधन परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर गए थे। इसी दौरान चोर छत का फाटक तोड़कर घर में घुस गए और करीब पांच लाख रुपये नकद तथा बेटी की शादी के लिए रखे गए जेवरात चोरी कर ले गए। घटना के बाद से परिवार गहरे सदमे में है।
व्यापारियों का आरोप है कि कस्बे में पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनका खुलासा नहीं कर सकी है। इससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर विचार किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में भागीरथी स्वर्णकार, विक्की चौरसिया, अभय साहू, मनोज दुबे, समीउल्लाह, विनोद कुमार कसौधन समेत बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल रहे।
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