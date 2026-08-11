Gorakhpur News: शराब तस्कर गिरफ्तार, 35.25 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद

Gorakhpur News: सचित्र - गिरफ्तार शराब तस्कर लकी कुमार। मादक पदार्थों को नष्ट करती जीआरपी टीम

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर से एक शराब तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दो पिट्ठू बैग में 35.25 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई जिसकी अनुमानित कीमत 33 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के थाना नगर टाउन मोतीहीर अंर्तगत ग्राम बेल बनुआ वार्ड नंबर 23 निवासी लकी कुमार साहनी पुत्र दीपक साहनी के रुप में हुई। जीआरपी में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के दोनों बैग से 750 एमएल की रॉयल स्टैग की 35 बोतल और 375 एमएल की रॉयल स्टैग की 24 बोतल बरामद हुईं।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस के अनुसार, आरोपी उत्तर प्रदेश से ट्रेनों के जरिये शराब लेकर बिहार जाता था और वहां उसे करीब दोगुने दाम पर बेचता था। बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ जीआरपी थाना गोरखपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।

ऑपरेशन दहन में नष्ट मादक पदार्थ जीआरपी अनुभाग गोरखपुर के पांच थानों में एनडीपीएस एक्ट के 31 मुकदमों में जब्त मादक पदार्थों का सोमवार को विनष्टीकरण कराया गया। गोरखपुर के छह मुकदमों में 90 किलो, भटनी के दो मुकदमों में 90 किलो, गोंडा के 21 मुकदमों में 2.5 किलो, बस्ती के एक मुकदमे में 4.35 किलो और मऊ के एक मुकदमे में 0.7 किलो मादक पदार्थ जब्त हुआ था। कुल 187.5 किलो मादक पदार्थ को न्यायालय के आदेश पर नष्ट कराया गया। कार्रवाई मेडिकल पालूसन कंट्रोल कमेटी, डी-33 इंडस्ट्रियल एरिया, संतकबीरनगर में वीडियो और फोटोग्राफी के साथ कराई गई।