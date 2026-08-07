Gorakhpur News: रंगदारी में जेल गए सराफा पर एक और केस, जांच शुरू

रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेजे गए पीपीगंज नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जेल जाने के अगले ही दिन उनके खिलाफ एक महिला की तहरीर पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि पहले दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसकी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की गई।

महिला का आरोप

कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के राखुखोर गांव निवासी सुलोचना शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी लगातार समझौते के लिए दबाव बनाने लगा। महिला का आरोप है कि डर और मानसिक उत्पीड़न के कारण उन्हें पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सार्वजनिक रूप से उनके चरित्र पर सवाल उठाए और 5 हजार, 5 लाख तथा 17 लाख रुपये लेकर समझौता करने जैसी बातें फैलाईं, जबकि उन्होंने किसी भी प्रकार की धनराशि लेने से इनकार किया है। महिला का कहना है कि उनकी सहमति के बिना कथित समझौता पत्र तैयार कर दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। पुलिस ने धारा 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।