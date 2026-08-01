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Gorakhpur News: धोखे से साली के नाम कराया जमीन का बैनामा,दो पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गुलरिहा, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी देने के आरोप में एक अधिवक्ता और उसकी साली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जंगल अय

Gorakhpur News: धोखे से साली के नाम कराया जमीन का बैनामा,दो पर केस

Gorakhpur News: गुलरिहा। पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी देने के आरोप में एक अधिवक्ता और उसकी साली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जंगल अयोध्या प्रसाद टोला बेलदारी निवासी सुभाष का आरोप है कि जमीन विवाद के समाधान के बहाने अधिवक्ता हिमालय निगम ने उसकी पैतृक भूमि का धोखे से अपनी साली शिवानी के नाम बैनामा करा दिया। बाद में खतौनी निकलवाने पर फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी हुई। विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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