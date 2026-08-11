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Gorakhpur News: जमीन विवाद में मारपीट, महिला समेत तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चिलुआताल, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना क्षेत्र के देबीपुर गांव के चैनपुर टोला में सोमवार को पुरानी जमीन के विवाद को लेकर मनबढ़ों ने महिला समेत ती

Gorakhpur News: जमीन विवाद में मारपीट, महिला समेत तीन घायल

Gorakhpur News: चिलुआताल। चिलुआताल थाना क्षेत्र के देबीपुर गांव के चैनपुर टोला में सोमवार को जमीन के विवाद को लेकर मनबढ़ों ने महिला समेत तीन लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपितों गांव के ही जुगानी, विकास, हरिहर और बिकनाके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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