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Gorakhpur News: भूमि विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोलाबाजार के कोनवार गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके मकान के नष्ट होते ही पड़ोसी दीवार बना रहे थे। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला बोलने का आरोप लगाया है और पुलिस जांच कर रही है।

Gorakhpur News: भूमि विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा

Gorakhpur News: गोलाबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र के कोनवार गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, पहले पक्ष की ओर से विंदु देवी, संगीता सिंह और सिंधू सिंह ने संयुक्त तहरीर में आरोप लगाया कि उनके नाम से खरीदी गई बैनामा भूमि पर उनका पुराना जर्जर मकान और शौचालय है। तीन अगस्त की सुबह वह पुराने मकान को गिरवाकर नया मकान बनवाने की तैयारी कर रही थीं। तभी पड़ोसी प्रदीप सिंह, अरदीप सिंह, जय सिंह समेत अन्य लोग पहुंचे और उनकी बैनामा भूमि पर दीवार का निर्माण कराने लगे।

विरोध करने पर आरोपितों ने ब्रह्मा सिंह, अवध नारायण सिंह सहित अन्य से लाठी-डंडे से मारपीट की। ग्रामीण पहुंचे तो आरोपित धमकी देते हुए चले गए। आरोप है कि रीना, नीलम, तारा और सरस्वती ने भी ईंट-पत्थर चलाकर हमला किया।वहीं दूसरे पक्ष की सरस्वती देवी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह अपनी जमीन पर दीवार बनवा रही थीं, तभी शिवम सिंह, अवधू सिंह, ब्रह्मा सिंह और संगीता सिंह ने एक राय होकर उनके साथ तथा रीना सिंह और नीलम सिंह के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। गोला पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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