Gorakhpur News: भूमि विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा

Gorakhpur News: गोलाबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र के कोनवार गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, पहले पक्ष की ओर से विंदु देवी, संगीता सिंह और सिंधू सिंह ने संयुक्त तहरीर में आरोप लगाया कि उनके नाम से खरीदी गई बैनामा भूमि पर उनका पुराना जर्जर मकान और शौचालय है। तीन अगस्त की सुबह वह पुराने मकान को गिरवाकर नया मकान बनवाने की तैयारी कर रही थीं। तभी पड़ोसी प्रदीप सिंह, अरदीप सिंह, जय सिंह समेत अन्य लोग पहुंचे और उनकी बैनामा भूमि पर दीवार का निर्माण कराने लगे।