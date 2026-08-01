Gorakhpur News: कृष्ण प्रिया दरबार की सखियों ने मनाया सावन उत्सव
Gorakhpur News: गोरखपुर में कृष्ण प्रिया दरबार की सखियों ने ठाकुर जी के साथ सावन उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव सखी रानी भाभी के रेस्टोरेंट में संपन्न हुआ। संस्था की संस्थपिका मधु अग्रवाल ने बताया कि हर महीने भजन संध्या होती है। उत्सव में कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे और अंत में सचिव ने सभी का धन्यवाद किया।
Gorakhpur News: गोरखपुर। कृष्ण प्रिया दरबार की सखियों ने शुक्रवार को ठाकुर जी के साथ सावन उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव सखी रानी भाभी के द्वारा उनके रेस्टोरेंट कांके दी हट्टी में संपन्न हुआ। संस्था की संस्थपिका मधु अग्रवाल ने बताया कि ठाकुर जी का दरबार में हर महीने संस्था की एक सखी द्वारा भजन संध्या का आयोजन होता है। इस दौरान संस्था की अध्यक्ष पूजा गोयल, पूर्व अध्यक्ष मीतू अग्रवाल, रमा, योगमाया, शोभा, वंदना, सुमन, दीपाली, किरण, सीमा, प्रीति, बीना,निशी, अनिका आदि उपस्थित थीं। अंत में सचिव सीमा सोंथालिया ने सबको धन्यवाद दिया।
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