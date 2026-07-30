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Gorakhpur News: बलिया के तांत्रिक पर बुजुर्ग के अपहरण का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: शाहपुर क्षेत्र के 70 वर्षीय मुंशी सिंह के बेटे ने आरोप लगाया है कि बलिया के एक तांत्रिक ने उनके पिता का अपहरण किया। मुंशी सिंह लकवा और मानसिक रोग से पीड़ित हैं और जब वह टहलने गए, तब लापता हो गए। आरोपी ने पहले भी उनसे पैसे छीने हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

Gorakhpur News: बलिया के तांत्रिक पर बुजुर्ग के अपहरण का आरोप

Gorakhpur News: पादरीबाजार। शाहपुर क्षेत्र के जंगल सालिकराम निवासी 70 वर्षीय मुंशी सिंह के बेटे ने बलिया के एक तांत्रिक पर तंत्र-मंत्र के बहाने पिता का अपहरण करने और परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को शाहपुर थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि लकवा और मानसिक रोग से पीड़ित मुंशी सिंह बुधवार सुबह टहलने और मंदिर जाने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में पता चला कि वह बलिया में हैं। आरोप है कि आरोपी पहले भी उन्हें अपने साथ ले जाकर लाखों रुपये ऐंठ चुका है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है।

मामले की जांच की जा रही है।

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