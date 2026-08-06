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Gorakhpur News: आज से जिलेभर के जेई करेंगे आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सचित्र- जेई के निलंबन के विराध में धरने पर बैठे संगठन के पदाधिकारी व सदस्य

Gorakhpur News: आज से जिलेभर के जेई करेंगे आंदोलन

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। विद्युत उपकेंद्र मेडिकल ग्रामीण के अवर अभियंता दिनेश जायसवाल के निलंबन को लेकर जूनियर इंजीनियर संगठन का धराना बुधवार को भी जारी रहा।

निलंबन के खिलाफ विरोध

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि निलंबन वापस नहीं लिया गया तो गुरुवार से जनपद के सभी अवर अभियंता विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण प्रथम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। हाल ही में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में देरी के आरोप में विद्युत उपकेंद्र मेडिकल ग्रामीण के अवर अभियंता दिनेश जायसवाल को निलंबित कर दिया गया था। जूनियर इंजीनियर संगठन ने कार्रवाई को पूरी पूरी तरह अनुचित करार दिया है। संगठन का कहना है कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जेई की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। इसके बावजूद उन्हें निलंबित कर दिया गया और अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया।

संगठन की चेतावनी

संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि निलंबन वापस नहीं लिया गया तो जनपद के सभी जेई धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण प्रथम के अधीक्षण अभियंता केके राठौर को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है।

धरना जारी

संगठन के अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि निलंबन के विरोध में पिछले दो दिनों से धरना जारी है। उनका आरोप है कि बुधवार सुबह अधीक्षण अभियंता कार्यालय से निकल गए और देर शाम तक वापस नहीं लौटे, जिससे वार्ता नहीं हो सकी।

सामान्य प्रश्न

दिनेश जायसवाल का निलंबन किस कारण से हुआ था?
दिनेश जायसवाल का निलंबन कस्तूरबा गांधी विद्यालय के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में देरी के आरोप में हुआ था।
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