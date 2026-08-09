Gorakhpur News: जेसीआई मिडटाउन : प्रियंका को मिला तीज क्वीन द मॉडर्न महारानी का खिताब
Gorakhpur News: गोरखपुर में हरियाली तीज के अवसर पर जेसीआई मिडटाउन द्वारा 'द मॉडर्न महारानी' कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रियंका अग्रवाल ने तीज क्वीन का खिताब जीता। कार्यक्रम में चारू चौधरी, डॉ अनुपमा भगत और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। संचालन अर्चना श्रीवास्तव और श्वेता सिंह द्वारा किया गया।
Gorakhpur News: गोरखपुर। हरियाली तीज के अवसर पर जेसीआई मिडटाउन की ओर से द मॉडर्न महारानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रियंका अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन से तीज क्वीन द मॉडर्न महारानी का खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चारू चौधरी मुख्य, विशिष्ट अतिथि डॉ अनुपमा भगत, अर्चना प्रधान एवं मंजू अग्रवाल उपस्थित रहीं। इनके अलावा निशा जिंदल, सुधा तिबरेवाल, रुचि लिलारिया, मंजू अग्रवाल, वंदना दास, अंशु गर्ग, सरिता गर्ग, स्मृति जिंदल, पूजा गोयल, रश्मि अग्रवाल, रुचिता जगनानी, सुधा मोदी एवं मिताली जालान, चेयरपर्सन तान्या जायसवाल, नेहा तिबरेवाल, प्रिया अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं। संचालन अर्चना श्रीवास्तव एवं श्वेता सिंह ने किया।
कार्यक्रम में अध्यक्ष सीए सौरभ अग्रवाल एवं सचिव किशन अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
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