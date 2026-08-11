Gorakhpur News: मुख्य सफाई निरीक्षक पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू
Gorakhpur News: गोरखपुर में नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक दिनेश बिरोनिया के खिलाफ उपसभापति पूनम सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई है। मंडलायुक्त ने जांच अपर आयुक्त (न्यायिक) द्वितीय को सौंपी है। शिकायत के पांच बिंदुओं में कूड़े का निस्तारण और सफाई में गड़बड़ी शामिल है।
Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उपसभापति पूनम सिंह की शिकायत पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक दिनेश बिरोनिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। मंडलायुक्त ने शिकायत की जांच की जिम्मेदारी अपर आयुक्त (न्यायिक) द्वितीय राजेश कुमार श्रीवास्तव को सौंपी है। जांच अधिकारी ने मुख्य सफाई निरीक्षक को पत्र भेजकर शिकायत में लगाए गए आरोपों पर एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नगर निगम की उपसभापति एवं पार्षद पूनम सिंह ने मंडलायुक्त से मुख्य सफाई निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। भ्रष्टाचार को लेकर पांच बिंदुओं पर शिकायत की गई थी।
इनमें गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कूड़े की तौल में गड़बड़ी, वैज्ञानिक विधि से कूड़े का निस्तारण नहीं करने और रात्रि कालीन सफाई में गड़बड़ी आदि बिंदु शामिल हैं। मंडलायुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त ने पांचों शिकायत बिंदुओं की जांच के लिए मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को पत्र भेजा है। उनसे प्रत्येक आरोप पर अपना स्पष्ट पक्ष रखने के साथ संबंधित अभिलेख और साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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