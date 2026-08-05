Gorakhpur News: बीस दिन बाद भी पूरी नहीं हुई वित्तीय अनियमियता की जांच
Gorakhpur News: जंगल कौड़िया के ग्राम पंचायत डिहाघाट में विकास अधिकारी के स्थानांतरण के बाद लाखों रुपये के भुगतान में वित्तीय अनियमितताओं की जांच लगभग 20 दिन बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है, जबकि जांच समिति संतोषजनक जवाब की कमी और दस्तावेजों की उपलब्धता के कारण निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है।
Gorakhpur News: पीपीगंज/जंगल कौड़िया हिटी। विकास खंड जंगल कौड़िया की ग्राम पंचायत डिहाघाट में ग्राम विकास अधिकारी के स्थानांतरण के बाद हुए लाखों रुपये के भुगतान वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू होने के 20 दिन बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। जांच रिपोर्ट अब तक उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी गई है। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है और जांच में हो रही देरी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले को जान बूझकर लंबित रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार मामले की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी, जब वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव ने पूर्व सचिव पर ग्राम पंचायत डिहाघाट में लगभग 2.98 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायत पचवारा खास में करीब 1.15 लाख रुपये के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने उसी दिन संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही भुगतान से संबंधित सभी अभिलेख डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखने तथा उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने के निर्देश भी दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर 17 जुलाई को खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच के लिए त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया। हालांकि जांच शुरू होने के लगभग 20 दिन बाद भी समिति किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है।इस संबंध में पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी ने अब तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं पूर्व सचिव द्वारा भी जांच समिति को आवश्यक अभिलेख एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण तथ्यों का पूर्ण परीक्षण नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र ही उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी जिसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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