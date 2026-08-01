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Gorakhpur News: दो कर्मचारियों का वेतन रोका, मुख्य सफाई निरीक्षक को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: फोटो: कान्हा उपवन नगर की सड़कों पर गंदगी देख बिफर पड़े नगर आयुक्त अजय जैन

Gorakhpur News: दो कर्मचारियों का वेतन रोका, मुख्य सफाई निरीक्षक को नोटिस

Gorakhpur News: गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता। वार्ड संख्या-38 कान्हा उपवन नगर में शुक्रवार सुबह नगर आयुक्त अजय जैन के औचक निरीक्षण में सफाई व्यवस्था की गंभीर खामियां दिखीं। सड़क किनारे कूड़े के ढेर, प्लास्टिक से जाम नालियां, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही और यूजर चार्ज रजिस्टर अपडेट न मिलने पर नगर आयुक्त ने दो कर्मचारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया। मुख्य सफाई निरीक्षक दिनेश कुमार बिरौनिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

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निरीक्षण का विवरण

अजय जैन ने सबसे पहले मुक्तिश्वरनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर से ट्रांसपोर्ट नगर रैन बसेरा तक के मार्ग पर सड़क किनारे जगह-जगह कूड़े के ढेर मिले। कई नालियां प्लास्टिक और कूड़े से जाम पाई गईं, जिससे जल निकासी भी प्रभावित मिली। वर्मा कॉलोनी में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था की जांच के दौरान संबंधित वाहन चालक कई महीनों से घरों का विवरण और यूजर चार्ज कलेक्शन रजिस्टर अपडेट नहीं कर सका था। वहीं, महेवा फल एवं सब्जी मंडी में सुबह 10 बजे तक भी कूड़ा नहीं उठा था। परिसर में जगह-जगह गंदगी फैली मिली।

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इन पर हुई कार्रवाई

लापरवाही पर नगर आयुक्त ने महेवा फल एवं सब्जी मंडी के कार्यवाहक सफाई सुपरवाइजर आशुतोष, जोन के सफाई निरीक्षक आनंद कुमार का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सफाई निरीक्षक दिनेश बिरोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

सामान्य प्रश्न

गोरखपुर में निरीक्षण कब हुआ?
गोरखपुर में निरीक्षण शुक्रवार सुबह हुआ।
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