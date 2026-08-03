Gorakhpur News: नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उपसभापति ने खड़े किए सवाल

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम की उपसभापति पूनम सिंह ने सोमवार को वार्ड संख्या 56 स्थित रघुपति सहाय फिराक नगर में आरसीसी नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने अब तक हुए कार्य को तोड़ कर दोबारा बनाने, ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने और उसे 06 माह तक भविष्य की निविदाओं से रोकने के निर्देश दिए। वार्ड संख्या 56 रघुपति सहाय फिराक नगर में त्वरित आर्थिक विकास योजना मद से रणविजय सिंह के मकान से बाढ़ खंड तक कराए जा रहे आरसीसी नाली निर्माण किया जा रहा है। वार्ड पार्षद रविंद्र सिंह ने उपसभापति को बताया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है।

नगर आयुक्त अजय जैन और मुख्य अभियंता अमित शर्मा से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने उपसभापति पूनम सिंह के संज्ञान में मामला लाया। मौके पर पहुंचीं उपसभापति ने अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन सिंह, मुख्य अभियंता पूनम सिंह और संबंधित ठेकेदार को भी तलब किया। कहा कि प्रतिबंधित अहिरौला गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाली में पानी भरा है लेकिन उसी में बेड बना कर निर्माण किया जा रहा है। गंभीर लापरवाही करार देते हुए अब तक हुए निर्माण को तोड़ नए सिरे से मानक के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। उधर इस मामले में वहीं, मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी और सहायक अभियंता शैलेष कुमार को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।