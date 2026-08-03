Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उपसभापति ने खड़े किए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर में नगर निगम की उपसभापति पूनम सिंह ने वार्ड संख्या 56 में आरसीसी नाली निर्माण का निरीक्षण किया। निर्माण मानकों की अनदेखी पर कार्य को तोड़कर दोबारा बनाने और ठेकेदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को भी मामले की जांच के लिए तलब किया गया है।

नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उपसभापति ने खड़े किए सवाल
नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उपसभापति ने खड़े किए सवाल

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम की उपसभापति पूनम सिंह ने सोमवार को वार्ड संख्या 56 स्थित रघुपति सहाय फिराक नगर में आरसीसी नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने अब तक हुए कार्य को तोड़ कर दोबारा बनाने, ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने और उसे 06 माह तक भविष्य की निविदाओं से रोकने के निर्देश दिए। वार्ड संख्या 56 रघुपति सहाय फिराक नगर में त्वरित आर्थिक विकास योजना मद से रणविजय सिंह के मकान से बाढ़ खंड तक कराए जा रहे आरसीसी नाली निर्माण किया जा रहा है। वार्ड पार्षद रविंद्र सिंह ने उपसभापति को बताया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है।

नगर आयुक्त अजय जैन और मुख्य अभियंता अमित शर्मा से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने उपसभापति पूनम सिंह के संज्ञान में मामला लाया। मौके पर पहुंचीं उपसभापति ने अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन सिंह, मुख्य अभियंता पूनम सिंह और संबंधित ठेकेदार को भी तलब किया। कहा कि प्रतिबंधित अहिरौला गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाली में पानी भरा है लेकिन उसी में बेड बना कर निर्माण किया जा रहा है। गंभीर लापरवाही करार देते हुए अब तक हुए निर्माण को तोड़ नए सिरे से मानक के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। उधर इस मामले में वहीं, मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी और सहायक अभियंता शैलेष कुमार को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।