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Gorakhpur News: बशारतपुर में नाला निर्माण से पहले सुधारे मेडिकल रोड नाले का ढाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में नगर आयुक्त अजय जैन और मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बशारतपुर में प्रस्तावित नाले के निर्माण के लिए निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए मेडिकल नाले की स्थिति ठीक करने के बाद ही नगर निगम नाले का निर्माण शुरू करेगा।

बशारतपुर में नाला निर्माण से पहले सुधारे मेडिकल रोड नाले का ढाल
बशारतपुर में नाला निर्माण से पहले सुधारे मेडिकल रोड नाले का ढाल

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय बशारतपुर में प्रस्तावित नाले के निर्माण को लेकर नगर आयुक्त अजय जैन और मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित नाले की स्थिति का जायजा लिया। कहा कि जब तक लोक निर्माण विभाग मेडिकल नाले का बेड लेवल और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं करता, तब तक नगर निगम प्रस्तावित नाले का निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगा।

निरीक्षण के निष्कर्ष

निरीक्षण में मिला कि पीडब्ल्यूडी की ओर से निर्मित मेडिकल नाले का लेवल उपयुक्त नहीं है। इसके कारण वर्षा का पानी बसारतपुर क्षेत्र में वापस लौट रहा है, जिससे जलभराव की समस्या बनी हुई है। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित सभी नालों का स्लोप और आउटलेट मेडिकल नाले से जोड़ा जाएगा, लेकिन यह कार्य तभी होगा जब पीडब्ल्यूडी पहले अपने नाले की प्रवाह व्यवस्था और लेवल को मानक के अनुरूप ठीक कर देगा। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने क्षेत्र स्थित मोती पोखरा और तालाब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दोनों जलाशयों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने और उनके संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।

राप्ती कॉम्प्लेक्स में निरीक्षण

राप्ती कॉम्प्लेक्स : मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश नगर आयुक्त अजय जैन ने सोमवार को राप्ती कॉम्प्लेक्स में जलभराव, जलनिकासी और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के मद्देनजर निरीक्षण किया। उन्होंने जल निकासी की व्यवस्था और शौचालय निर्माण के आदेश दिए। दुकानदारों ने नगर आयुक्त को बताया कि परिसर में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के अलावा, सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने आश्वसन दिया कि सभी मूलभूत समस्याओं पर विचार कर समाधान किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान क्या निर्देश दिए?
नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित सभी नालों का स्लोप और आउटलेट मेडिकल नाले से जोड़ा जाएगा, लेकिन यह कार्य तभी होगा जब पीडब्ल्यूडी पहले अपने नाले की प्रवाह व्यवस्था और लेवल को मानक के अनुरूप ठीक कर देगा।
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