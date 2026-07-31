Gorakhpur News: केवाईसी न कराया तो कमर्शियल के मूल्य पर मिलेगा घरेलू सिलिंडर
Gorakhpur News: इंडियन ऑयल ने केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 15 अगस्त सुनिश्चित की गोरखपुर, वरिष्ठ
Gorakhpur News: इंडियन ऑयल ने केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 15 अगस्त सुनिश्चित की गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एलपीजी सिलिंडर कनेक्शन की केवाईसी न कराने पर उपभोक्ताओं को कमर्शियल के रेट पर घरेलू सिलेंडर की खरीदारी करनी पड़ सकती है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 15 अगस्त तक हर हाल में केवाईसी कराने की अपील की है। गोरखपुर क्षेत्र में करीब 6 लाख उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराया है।
केवाईसी की प्रक्रिया
वर्तमान में घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल के कीमत में तीन गुने से अधिक का अंतर है। इंडियन आयल ने सभी गैस वितरण एजेंसियों को 15 अगस्त तक शत प्रतिशत ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता अपनी गैस वितरण एजेंसी जाकर ई-केवाईसी करा सकते है। बता दें कि एलपीजी उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया प्रक्रिया पिछले वर्ष से चल रही है। लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। अमेरिका व ईरान के बीच इस वर्ष मार्च में शुरू हुए युद्ध की वजह से एलपीजी का संकट शुरू हुआ तो गैस की किल्लत के बीच लोगों ने केवाईसी कराया। लेकिन फिर सुस्ती है। इंडियन आयल के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता गैस वितरण कंपनी के एप से घर बैठे भी ई-केवाईसी करा सकते हैं।
गोरखपुर स्थिति
इंडियन ऑयल के उप महाप्रबंधक रवि चंदेरिया का कहना है कि गोरखपुर में 20 फीसदी लोगों का केवाईसी नहीं हुआ है। 15 अगस्त के बाद इन्हें कमर्शियल दर पर घरेलू सिलेंडर खरीदनी पड़ सकती है। इंडियन ऑयल के क्षेत्रीय कार्यालय में गोरखपुर समेत 10 जिले आते हैं। जहां 6 लाख उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराया है।
अवलोकन
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