Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: कोटेदार अभियान के तहत घर-घर पर पहुंचाएंगे तिरंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक होगा, जिसमें कोटेदारों के माध्यम से प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा। यह अभियान 2022 से पांचवीं बार आयोजित किया जा रहा है और जिला प्रशासन ने तैयारियों के निर्देश दिए हैं।

Gorakhpur News: कोटेदार अभियान के तहत घर-घर पर पहुंचाएंगे तिरंगा

Gorakhpur News: गोरखपुर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान जिले में चलाया जाएगा। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत कोटेदारों के माध्यम से प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी शौम्य शील सिंह ने बताया कि 2022 से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान पांचवीं बार आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:Gonda News: जिले में नौ से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान
ये भी पढ़ें:तिरंगे के साथ सेल्फी पोर्टल पर अपलोड होगी, देखें यह वेबसाइट
ये भी पढ़ें:Biharsharif News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिले में एक भी मामला नहीं रखें लंबित : डीएम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।