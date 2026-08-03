Gorakhpur News: कोटेदार अभियान के तहत घर-घर पर पहुंचाएंगे तिरंगा
Gorakhpur News: गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक होगा, जिसमें कोटेदारों के माध्यम से प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा। यह अभियान 2022 से पांचवीं बार आयोजित किया जा रहा है और जिला प्रशासन ने तैयारियों के निर्देश दिए हैं।
Gorakhpur News: गोरखपुर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान जिले में चलाया जाएगा। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत कोटेदारों के माध्यम से प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी शौम्य शील सिंह ने बताया कि 2022 से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान पांचवीं बार आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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