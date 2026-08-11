Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: 'बालस्वर जश्ने-ऐ-आजादी' 14 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'बालस्वर जश्ने-ऐ-आजादी' कार्यक्रम का आयोजन 14 अगस्त को होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में देश-प्रेम का संचार करना है। प्रतियोगिता दो वर्गों में आयोजित की जाएगी: जूनियर वर्ग (कक्षा 6 से 8) और सीनियर वर्ग (कक्षा 9 से 12)।

Gorakhpur News: 'बालस्वर जश्ने-ऐ-आजादी' 14 को

Gorakhpur News: गोरखपुर। बच्चों में देश-प्रेम की भावना का संचार करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रफुल लाहिड़ी की स्मृति में- बालस्वर सेवा संस्थान की ओर से 'बालस्वर जश्ने-ऐ-आजादी' कार्यक्रम 14 अगस्त को होगा। दोपहर बाद ग्रीन सिटी स्थित आरपीएम अकादमी में आयोजित यह कार्यक्रम देश भक्ति पर आधारित होगा। प्रतियोगिता दो वर्गों में होगी। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे जूनियर वर्ग एवं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे-सीनियर वर्ग के होंगे। यह जानकारी बालस्वर सेवा संस्थान के अध्यक्ष अचिंत्य लाहिड़ी ने दी है।

ये भी पढ़ें:जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित
ये भी पढ़ें:Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 150 बच्चों का ऑडिशन
ये भी पढ़ें:अररिया : जीविका समूहों ने निकाली तिरंगा यात्रा, विद्यालयों में भी हुए कार्यक्रम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।