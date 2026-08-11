Gorakhpur News: 'बालस्वर जश्ने-ऐ-आजादी' 14 को
Gorakhpur News: गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'बालस्वर जश्ने-ऐ-आजादी' कार्यक्रम का आयोजन 14 अगस्त को होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में देश-प्रेम का संचार करना है। प्रतियोगिता दो वर्गों में आयोजित की जाएगी: जूनियर वर्ग (कक्षा 6 से 8) और सीनियर वर्ग (कक्षा 9 से 12)।
Gorakhpur News: गोरखपुर। बच्चों में देश-प्रेम की भावना का संचार करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रफुल लाहिड़ी की स्मृति में- बालस्वर सेवा संस्थान की ओर से 'बालस्वर जश्ने-ऐ-आजादी' कार्यक्रम 14 अगस्त को होगा। दोपहर बाद ग्रीन सिटी स्थित आरपीएम अकादमी में आयोजित यह कार्यक्रम देश भक्ति पर आधारित होगा। प्रतियोगिता दो वर्गों में होगी। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे जूनियर वर्ग एवं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे-सीनियर वर्ग के होंगे। यह जानकारी बालस्वर सेवा संस्थान के अध्यक्ष अचिंत्य लाहिड़ी ने दी है।
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