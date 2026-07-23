Gorakhpur News: एम्स में आधुनिक ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब का हुआ उद्घाटन
Gorakhpur News: गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री विभाग में आधुनिक ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता द्वारा किया गया। यह सुविधा मरीजों को 24/7 उपलब्ध होगी और रिपोर्ट की सटीकता में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
Gorakhpur News: गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गुरुवार क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री विभाग के तहत आधुनिक उन्नत ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब के भव्य उद्घाटन कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने किया। यह नई सुविधा मरीजों को सात दिन चौबीस घंटे मिलेगी। उद्घाटन के बाद निदेशक ने लैब का निरीक्षण कर मशीनों के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि इस उन्नत प्रणाली को डायग्नोस्टिक सटीकता को काफी हद तक बढ़ाने और रिपोर्ट आने के समय (टर्नअराउंड टाइम) को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे मरीजों को अच्छे परिणाम कम समय में मिल सकेगा। कार्यकारी निदेशक ने कहा कि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना लैब की खासियत होगी।
उन्होंने बायोकेमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आकाश बंसल और फैकल्टी लैब इंचार्ज डॉ. मोहन राज पीएस के प्रयासों की सराहना की। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय भारती, डीन अकादमिक डॉ. महिमा मित्तल और डीन रिसर्च डॉ. आनंद मोहन दीक्षित मौजूद रहे।
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