Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: एम्स में आधुनिक ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब का हुआ उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री विभाग में आधुनिक ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता द्वारा किया गया। यह सुविधा मरीजों को 24/7 उपलब्ध होगी और रिपोर्ट की सटीकता में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

Gorakhpur News: एम्स में आधुनिक ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब का हुआ उद्घाटन

Gorakhpur News: गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गुरुवार क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री विभाग के तहत आधुनिक उन्नत ऑटोमेटेड ड्राई केमिस्ट्री लैब के भव्य उद्घाटन कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने किया। यह नई सुविधा मरीजों को सात दिन चौबीस घंटे मिलेगी। उद्घाटन के बाद निदेशक ने लैब का निरीक्षण कर मशीनों के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि इस उन्नत प्रणाली को डायग्नोस्टिक सटीकता को काफी हद तक बढ़ाने और रिपोर्ट आने के समय (टर्नअराउंड टाइम) को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे मरीजों को अच्छे परिणाम कम समय में मिल सकेगा। कार्यकारी निदेशक ने कहा कि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना लैब की खासियत होगी।

ये भी पढ़ें:Gauriganj News: अब एक रुपये के पर्चे पर होगी 117 तरह की जांच

उन्होंने बायोकेमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आकाश बंसल और फैकल्टी लैब इंचार्ज डॉ. मोहन राज पीएस के प्रयासों की सराहना की। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय भारती, डीन अकादमिक डॉ. महिमा मित्तल और डीन रिसर्च डॉ. आनंद मोहन दीक्षित मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News AIIMS Gorakhpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।