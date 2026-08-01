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Gorakhpur News: छात्राओं से छेड़छाड़, कार चढ़ाने का भी आरोप, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चौरीचौरा में स्कूली छात्राओं के साथ कार सवार युवकों ने छेड़छाड़ और कुचलने का प्रयास किया। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। आरोपियों ने छात्राओं को धमकाया और जबरन फब्तियां कसीं। पुलिस ने घटना के वीडियो फुटेज की जांच भी शुरू की।

Gorakhpur News: छात्राओं से छेड़छाड़, कार चढ़ाने का भी आरोप, केस दर्ज

Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। चौरीचौरा क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही हाईस्कूल की छात्राओं के साथ कार सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ और कार से कुचलने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी सरदारनगर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में कक्षा दस की छात्रा है। गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे वह अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार लेकर पहुंचे फिरोज अहमद ने कथित रूप से लापरवाही से वाहन चलाते हुए छात्रा की ओर कार बढ़ा दी।

छात्रा पीछे हट गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।आरोप है कि कुछ देर बाद कार फिर छात्राओं के पास लाकर रोकी गई। कार में बैठे आकाश समेत अन्य युवकों ने छात्राओं पर फब्तियां कसनी शुरू कर दीं और छेड़छाड़ करते हुए धमकाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की। राहगीरों ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उनसे भी विवाद किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने घटना का वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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