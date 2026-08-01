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Gorakhpur News: तीन आरोपियों पर जेल भेजा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: बड़हलगंज की 12वीं की छात्रा ने गांव के तीन युवकों के खिलाफ मारपीट की शिकायत की है। छात्रा के अनुसार, 29 जुलाई को विद्यालय से लौटते समय इन व्यक्तियों ने उसका हाथ पकड़कर बदसलूकी की और अगले दिन उसे पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की है।

Gorakhpur News: तीन आरोपियों पर जेल भेजा गया

Gorakhpur News: बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 12 वीं की छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने गांव के अभिषेक, नितेश, राजकुमार के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया। पीड़िता के मुताबिक, 29 जुलाई को विद्यालय से वापस आ रही थी कि इस बीच गांव के उक्त तीनों व्यक्तियों ने मेरा हाथ पकड़ कर रास्ते के किनारे खींच कर बदसलूकी किए। फिर अगले दिन आरोपियों ने मारपीट भी की। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

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