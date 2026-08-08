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Gorakhpur News: शाहपुर पार्षद ज्ञानती देवी को राहत, चुनाव रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर नगर निगम की वार्ड सदस्य ज्ञानती देवी के चुनाव को निरस्त करने के निर्वाचन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाई है। मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। ज्ञानती देवी ने दलील दी कि उनके पति का नाम नामांकन में गलत लिखा गया था।

शाहपुर पार्षद ज्ञानती देवी को राहत, चुनाव रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
शाहपुर पार्षद ज्ञानती देवी को राहत, चुनाव रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर नगर निगम की वार्ड सदस्य ज्ञानती देवी को बड़ी राहत देते हुए उनके चुनाव को निरस्त करने के निर्वाचन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) गोरखपुर द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने ज्ञानती देवी की ओर से दाखिल प्रथम अपील संख्या 658/2026 पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। निर्वाचन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 71(बी) एवं 71(डी)(आई) के तहत ज्ञानती देवी का वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित किया था।

नामांकन में पति के नाम को लेकर उठी थी आपत्ति

हाईकोर्ट में ज्ञानती देवी की ओर से दलील दी गई कि राजनीतिक दल द्वारा जारी फॉर्म-7ए में उनके पति का नाम ‘परशुराम’ के स्थान पर ‘श्यामलाल’ दर्ज हो गया था। अपीलकर्ता के अधिवक्ताओं ने कहा कि फॉर्म तैयार करने वाले गवाह तत्कालीन महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने स्पष्ट रूप से बताया था कि ज्ञानती देवी ही पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थीं। दलील में यह भी कहा गया कि राजनीतिक दल की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में वार्ड संख्या 43 के लिए ज्ञानती देवी और उनके पति का नाम स्पष्ट था, जबकि वार्ड संख्या 44 में प्रत्याशी के पिता का नाम श्यामलाल दर्ज था। इसी वजह से फॉर्म-7ए में नाम लिखने में गलती हुई।

संपत्ति का ब्योरा न देने के मामले पर भी सवाल

अपील में निर्वाचन ट्रिब्यूनल के उस निष्कर्ष को भी चुनौती दी गई, जिसमें कुछ संपत्तियों का विवरण कथित रूप से न देने को अनुचित प्रभाव/भ्रष्ट आचरण से जोड़ा गया था। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि संपत्ति का विवरण न देने मात्र से निर्वाचन रद्द नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि इस कथित कमी का चुनाव के परिणाम पर वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

15 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी

रुस्तमपुर निवासी ज्ञानती देवी के अधिवक्ता अखिल कुमार सिंह ने बताया कि अदालत में सुप्रीम कोर्ट के हालिया अजमेरा श्याम बनाम कोवा लक्ष्मी मामले का भी हवाला दिया। दलील दी गई कि संपत्ति का खुलासा न करना कितना महत्वपूर्ण है, इसका निर्धारण निर्वाचन न्यायाधिकरण को करना होता है और केवल गैर-प्रकटीकरण अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील को 15 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। तब तक निर्वाचन ट्रिब्यूनल के 23 जुलाई के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ज्ञानती देवी का चुनाव क्यों निरस्त किया गया था?
निर्वाचन ट्रिब्यूनल ने ज्ञानती देवी का वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित किया था।
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