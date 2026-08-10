Gorakhpur News: तीन हाईवे को जोड़ रहा हार्बर्ट बांध फोरलेन, दूर हुआ नो एंट्री का दर्द

Gorakhpur News: फोटो- फर्राटा भरते हुए वाहन दिख रहे हैं। यह सड़क न केवल शहर का महत्वपूर्ण बाईपास है, बल्कि इसके निर्माण से शहर के व्यापारियों को नो एंट्री का दर्द दूर

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। शहर में हार्बर्ट बांध-डोमिनगढ़ फोरलेन सड़क बनकर तैयार हो गई है। जिस बांध से कभी वाहनों को निकलने में दुश्वारियां होती थीं, वहां फोरलेन सड़क पर फर्राटा भरते वाहन दिख रहे हैं। यह सड़क न केवल शहर का महत्वपूर्ण बाईपास हो गया है, बल्कि इसके निर्माण से शहर के व्यापारियों को नो एंट्री का दर्द दूर हो गया है। लोक निर्माण विभाग के खंड-2 ने 3.5 किमी सड़क बनाई है, जबकि डोमिनगढ़ रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद इसकी लंबाई 4.2 किमी हो जाएगी। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सड़क को जनता को समर्पित करेंगे। अब वाराणसी और लखनऊ हाईवे के वाहन नौसड़ से राजघाट पहुंचने पर हार्बर्ट बांध फोरलेन होते हुए सोनौली हाईवे तक आसानी से जाने आने लगे हैं। खिचड़ी मेला या अन्य जरूरत पर हार्बर्ट बांध फोरलेन से इलाहीबाग, सूरजकुंड होते हुए लोकार्पित हो रही ग्रीन सिटी रोड से वाहन सोनौली मार्ग पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही निर्माणाधीन 10.2 किमी डोमिनगढ़-माधोपुर बांध फोरलेन का काम पूरा होगा तो राजघाट से 14 किमी दूरी तय करने वाले वाहन सोनौली हाईवे आ और जा सकेंगे। इससे शहर में वाहनों का दबाव कम होगा。

ऐसे कम हुआ नो एंट्री का दर्द हार्बर्ट बांध फोरलेन निर्माण के बाद जीरो प्वाइंट कॉलेसर से जंगल कौड़िया फोरलेन स्थित जमुआड़ अंडरपास से होते हुए डोमिनगढ़ तक बनी सात किमी सड़क पर अब वाहनों की संख्या बढ़ गई है। डोमिनगढ़ से हार्बर्ट बांध तक वाहनों को आने से सुविधा हो गई है। साहबगंज, मिर्जापुर, लालडिग्गी के व्यापारियों के माल वाहकों को आने-जाने में सुविधा हो रही है। गोरखपुर किराना कमेटी साहबगंज के अध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने बताया कि यह बाईपास शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। व्यापारी विकास जालान का कहना है कि अब शहर के बाहर से ही मंडी में वाहन आ रहे हैं। यह बाढ़ प्रभावित इलाका था, जहां विकास का पहिया चलने लगा है।

लहरों को रोकेगी कंक्रीट की दीवार राप्ती नदी के किनारे बने हार्बर्ट बांध फोरलेन के किनारे 2900 मीटर में रिटेनिंग वॉल(कंक्रीट की दीवार) बनाई गई है। इससे बाढ़ में कटान का जोखिम दूर हो गया है, जबकि आठ स्थानों पर पहले रेगुलेटर लगा दिए गए हैं, अब पहले की अपेक्षा शहर के पानी की निकासी की क्षमता भी अधिक हो गई है।

ग्रीन सिटी सड़क की सौगात कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह गोरखपुर-सोनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। करीब दो किमी की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह नई सड़क परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग- 24 (सोनौली नौतनवां गोरखपुर) से निकलकर यह सड़क ग्रीन सिटी, पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है। इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड- 2 ने कराया है। ग्रीन सिटी और इससे जुड़ी कॉलोनियों में आवागमन सुगम होने के साथ ही माधोपुर बंधा जाने के लिए भी एक बेहतर वैकल्पिक मार्ग मिला है। सड़क के दोनों तरफ ड्रेन का निर्माण कराया गया है ताकि जलनिकासी की भी समुचित व्यवस्था रहे।

हार्बर्ट बांध फोरलेन का कार्य पूरा हो गया है।इस सड़क में राप्ती नदी की ओर 2900 मीटर रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, जबकि आठ स्थानों पर रेगुलेटर लगाए गए हैं। डोमिनगढ़ से माधोपुर बांध की सड़क में तेजी से कार्य कराया जा रहा है।

अरविंद सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि, निर्माण खंड-2