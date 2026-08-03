Gorakhpur News: नक्शा परियोजना के लिए 26 टीमें इसी माह करेंगी जमीनी सत्यापन, छह दिवसीय प्रशिक्षण 3 अगस्त से

Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्राउंड ट्रुथिंग कार्य शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए 52 सदस्यीय टीमें 3 से 8 अगस्त तक प्रशिक्षण लेंगी। परियोजना का उद्देश्य शहरी संपत्तियों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण है। तकनीकी विशेषज्ञ इस प्रशिक्षण में सशामिल होंगे।

Gorakhpur News: गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत संचालित नक्शा (नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस) पायलट परियोजना के तहत गोरखपुर नगर निगम महानगर में ग्राउंड ट्रुथिंग कार्य का काम इसी माह से शुरू कर देगा। इसके लिए चयनित 52 सदस्यीय 26 टीमों का प्रशिक्षण 3 से 8 अगस्त तक नगर निगम सभागार में चलेगा। छह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें रोवर के संचालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा।

परियोजना का उद्देश्य गोरखपुर नगर निगम राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पायलट निकायों में शामिल है। परियोजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से शहरी संपत्तियों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण करना है। इसी क्रम में ग्राउंड ट्रुथिंग कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए राजस्व विभाग और नगर निगम के 26-26 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त 52 सदस्यीय टीम गठित है।

ये देंगे कर्मियों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कंप्यूटर सेल लखनऊ से तकनीकी विशेषज्ञ प्रमोद कुमार और ऋषिकेश यादव नामित हैं। दोनों विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ-साथ फील्ड सर्वे में उपयोग होने वाले रोवर उपकरण के संचालन की भी जानकारी देंगे। प्रशिक्षण सोमवार की सुबह 10:30 बजे नगर निगम सभागार में शुरू होगा।

फील्ड सर्वेक्षण की जानकारी 58.09 वर्ग किमी में फील्ड सर्वेक्षण को मिल चुका अनुमोदन। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम गोरखपुर में वार्ड सीमाओं के चयन के लिए एरियल सर्वेक्षण 91.95 किमी में पहले ही किया जा चुका है। फिल्ड सर्वेक्षण 58.08 वर्ग किमी में करने के लिए नगर निगम के सभी पांच जोन में 41 वार्ड लिए गए हैं। इसके लिए जोन 01 मं 05 वार्ड 13.57 वर्ग किमी, जोन 2 में 08 वार्ड 13.67 किमी, जोन 3 मं 08 वार्ड 03.06 किमी, जोन 04 में 10 वार्ड 12.88 किमी और जोन 05 में 10 वार्ड 14.73 किमी क्षेत्रफल शामिल है। कुल 58.09 किमी में फिल्ड सर्वेक्षण होगा।