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Gorakhpur News: धूमधाम से मना श्री पंचदेव हनुमान मंदिर का स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के बुद्ध विहार पार्ट सी में स्थित श्री पंचदेव हनुमान मंदिर ट्रस्ट ने 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। दो दिवसीय आयोजन में पहले दिन मानस पाठ और दूसरे दिन भंडारा तथा भजन संध्या का आयोजन हुआ। मुख्य पुजारी पंडित सुरेश दुबे ने पूजा अर्चना की। कई प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

Gorakhpur News: धूमधाम से मना श्री पंचदेव हनुमान मंदिर का स्थापना दिवस

Gorakhpur News: गोरखपुर। शहर के बुद्ध विहार पार्ट सी स्थित श्री पंचदेव हनुमान मंदिर ट्रस्ट ओर से 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दो दिवसीय आयोजन के पहले दिन मानस पाठ और दूसरे दिन विशाल भंडारा और भजन संध्या का आयोजन हुआ। मुख्य पुजारी पंडित सुरेश दुबे ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में घर्मेन्द्र सिंह, अजय सिंह, संतोष मिश्रा, कृष्णगोपाल तिवारी, राजकुमार सिंह, राजेश निगम, रंजीत रावत, संतोष गिरी, संजीत श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

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