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Gorakhpur News: एमएमएमयूटी में हॉस्टलों और मेस की जांच के लिए बनी कमेटियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में एमएमएमयूटी और डीडीयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने हॉस्टलों की स्थिति पर चिंता जताई। इसके बाद शासन ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अब दोनों विश्वविद्यालयों में कूरियर की जांच और हॉस्टल की औचक निरीक्षण समितियां बनाई गई हैं।

Gorakhpur News: एमएमएमयूटी में हॉस्टलों और मेस की जांच के लिए बनी कमेटियां

Gorakhpur News: गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। एमएमएमयूटी और डीडीयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने हॉस्टलों की कहानी बताई, उस पर शासन स्तर पर हड़कंप मच गया है। इसे देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। शासन के निर्देश के बाद एमएमएमयूटी ने दो कमेटियां भी बना दी है। एक कमेटी गर्ल्स हॉस्टल और दूसरी कमेटी ब्यावज हॉस्टल की जांच करेगी। इतना ही नहीं अब बाहर से आने वाले सभी कूरियर की जांच भी विवि के गेट पर होगी। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी।

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जांच से संबंधित निर्देश

इसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निर्देश भी एमएमएमयूटी को मिले हैं। कमेटी में एमएमएमयूटी के डीन से लेकर सीनियर प्रोफेसर शामिल किए गए हैं। पांच सदस्यीय कमेटी हॉस्टल में रेड करते हुए औचक खाने की भी जांच करेगी। तीन माह के अंदर पूरी व्यवस्था सुधारते हुए इसकी रिपोर्ट जन भवन से लेकर शासन को भी दी जाएगी। हॉस्टल और कैंटीन का औचक निरीक्षण व जांच भी कमेटी करेगी। कूरियर से आने वाले सामानों की जांच भी गेट पर ही होगी। गर्ल्स हॉस्टल जांच के लिए सभी महिला शिक्षकों और वार्डेन को शामिल किया गया है।

बता दें कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पांच अगस्त को आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आंनदी बेन पटेल पहुंची थीं। पहले तो टॉपरों को उन्होंने बधाई दी। इसके बाद विवि की वास्तविक तस्वीर को साझा किया तो पूरे बहुउद्देशीय हाल में सन्नाटा छा गया था। राज्यपाल ने विवि के रमन हॉस्टल का जिक्र करते हुए कहा था कि यहां पर जांच में शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट मिल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हॉस्टल में शराब और सिगरेट चल रहा है। छात्राओं के सरोजनी हॉस्टल में क्षमता से अधिक छात्राएं हैं। कस्तूरबा हॉस्टल के ए और बी ब्लॉक में तीन साल से गंदगी है। साफ-सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है।

डीडीयू में कूरियर जांच

डीडीयू में भी होगी कूरियर सामानों की गेट पर जांच। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद फैसला लिया गया है कि बाहर से आने वाले किसी भी तरह के कूरियर की जांच विवि गेट पर होगी। इसे लेकर सोमवार को बैठक कर हॉस्टलों के संचालन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएं बेहतर है। ब्वायज हॉस्टल में मेस संचालन की तैयारी हो रही है। उम्मीद है कि इसमें कुछ लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा। बताया कि विवि परिसर में काम चल रहे हैं, ऐसे में मजदूर और उनका परिवार भी रह रहा है। उनकी भी पूरी लिस्ट मांगी गई है। इन मजदूरों से ही नशा मुक्त अभियान की शुरुआत कराने की तैयारी है।

हॉस्टलों की जांच योजनाएँ

हॉस्टलों का औचक निरीक्षण और मेस जांच के लिए दो कमेटियां बनाई गई है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग कमेटी बनाई गई है, जो केवल गर्ल्स हॉस्टल की जांच करेगी। इसके अलावा शासन से मिले निर्देश के बाद फैसला लिया गया है कि कूरियर सहित अन्य ऑनलाइन सामानों की जांच विवि के गेट पर होगी। इसके लिए भी अलग कमेटी बनाई जाएगी।

- डॉ. अनुपमा कौशिक शर्मा, कुलपति, एमएमएमयूटी

सामान्य प्रश्न

क्या राज्यपाल ने हॉस्टलों की स्थिति पर चिंता जताई?
हाँ, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने दीक्षांत समारोह के दौरान हॉस्टलों की स्थिति पर चिंता जताई।
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