Gorakhpur News: चिड़ियाघर में बढ़ेंगी सुविधाएं, तीन नए बाड़े बनाने की तैयारी
Gorakhpur News: गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान में वन्यजीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए नई व्यवस्थाओं पर काम शुरू किया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने नए बाड़ों की योजना बनाई है, जिसमें दरियाई घोड़ों के लिए विस्तार और जलीय पक्षियों के लिए नई एवियरी शामिल हैं।
Gorakhpur News: गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान में वन्यजीवों और पक्षियों के संरक्षण को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्थाओं पर काम शुरू किया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने तीन नए बाड़े विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे जानवरों को अधिक प्राकृतिक और आरामदायक वातावरण मिल सकेगा। योजना के अनुसार दरियाई घोड़ों के लिए मौजूदा परिसर का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में चिड़ियाघर में इनकी संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त जगह की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नए क्षेत्र में पानी, छायादार स्थान और खुले घूमने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जलीय पक्षियों के लिए एक नया वॉक-इन एवियरी बनाया जाएगा।
इस व्यवस्था में पक्षियों को दर्शक अपेक्षाकृत नजदीक से देख सकेंगे, जबकि, पक्षियों को उड़ान और विचरण के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होगा।राष्ट्रीय पक्षी सारस के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसके लिए अलग बाड़ा विकसित किया जाएगा। इसमें जलयुक्त क्षेत्र, घास और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। प्राणि उद्यान के निदेशक सूरज कुमार ने बताया कि वन्यजीवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक और सुरक्षित आवास तैयार करना जरूरी हो गया है। प्रस्तावित परियोजनाओं को शीघ्र आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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