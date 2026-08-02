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Gorakhpur News: गृहकलह से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के मोहद्दीपुर में एक युवक ने गृहकलह के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक अमरनाथ यादव (26) ने अपने कमरे में फांसी लगाई। परिजनों ने काफी देर तक दरवाजा बजाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Gorakhpur News: गृहकलह से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दी जान

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता । कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर स्थित जगदंबा गली में गृहकलह से परेशान एक युवक ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कराया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, मोहद्दीपुर की जगदंबा गली निवासी अमरनाथ यादव (26) पुत्र आनंदी यादव ने शनिवार रात करीब नौ बजे अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो अमरनाथ फंदे से लटका मिला।

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परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। कैंट इंस्पेक्टर संजय सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला गृहकलह के चलते आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने आत्महत्या किए जाने के संबंध में तहरीर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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