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Gorakhpur News: डीडीयू ने गोद लिए गांवों में शुरू कराई प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह से पहले गोद लिए गए गांवों में शैक्षिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई। पहले चरण में, पिपरौली और पिपराइच ब्लॉक के पांच गांवों में 66 विद्यार्थी शामिल हुए। प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र अगले चरण में प्रतिभा दिखाएंगे।

Gorakhpur News: डीडीयू ने गोद लिए गांवों में शुरू कराई प्रतियोगिता

Gorakhpur News: गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह से पहले गोद लिए गए गांवों में शैक्षिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं की शुरुआत गुरुवार से कर गई। पहले चरण में विश्वविद्यालय ने पिपरौली और पिपराइच ब्लॉक के भौवापार, व्यवहरिया, खड़राईच, रक्षवापार और मुडियारी खुर्द में प्रतियोगिताएं हुईं, जिसमें 66 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र अगले चरण में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सक्रिय सहयोग दिया। विवि की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक प्रो. सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में डॉ. प्रदीप साहनी, डॉ. पवन कुमार, डॉ. सुमन कन्नौजिया, डॉ. श्री प्रकाश सिंह और डॉ. दीपक सिंह ने अहम भूमिका निभाई।

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