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Gorakhpur News: एमएमएमयूटी में दीक्षांत आज, 1522 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह बुधवार को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता करेंगी। 1522 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी और 20 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। समारोह का सजीव प्रसारण इंटरनेट पर होगा।

Gorakhpur News: एमएमएमयूटी में दीक्षांत आज, 1522 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री

Gorakhpur News: गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह बुधवार को सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय सभागार में होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक विकास कौशल मौजूद रहेंगे। इन्हें मानद डीएससी (डॉक्टर ऑफ साइंस) की उपाधि दी जाएगी। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। समारोह का इंटरनेट मीडिया पर भी सजीव प्रसारण किया जाएगा। वहीं, दीक्षांत का पूर्वाभ्यास भी मंगलवार की शाम कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा की देखरेख में हुआ।

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समारोह की तैयारियाँ

कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 1522 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की डिग्रियां दी जाएंगी। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 20 मेधावी विद्यार्थियों 46 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इसमें स्नेहा जायसवाल सर्वाधिक पांच स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगी। इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रैंक प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे। समारोह के दौरान ‘मेरी मां’ प्रतियोगिता के तीन विजेता स्कूली बच्चों को भी मंच से राज्यपाल सम्मानित करेंगी। इस मौके पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आर्यभट्ट हाल का लोकार्पण भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय की डिजिटल पहल को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल सभी विद्यार्थियों की डिग्रियां एवं अंकपत्र डिजिलाकर पर अपलोड करेंगी। राज्यपाल का विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक रहने का कार्यक्रम तय है। इस दौरान वह विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ संस्थान के विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगी। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को बहुउद्देशीय सभागार में रिहर्सल कराया गया। कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने खुद तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को रिहर्सल के दौरान सामने आई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए.

देर शाम सड़क मार्ग से पहुंचीं राज्यपाल

पांच अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और छह अगस्त को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिस्सा लेने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार की देर शाम शहर में पहुंच गईं। उनका तीन दिवसीय गोरखपुर प्रवास दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के चांसलर्स ब्लाक में है। छह अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन दोपहर बाद ढाई बजे वह लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी। इसे लेकर आधिकारिक प्रोटोकाल जारी हो गया है.

सामान्य प्रश्न

दीक्षांत समारोह का आयोजन कब है?
दीक्षांत समारोह बुधवार को सुबह 10 बजे आयोजित होगा।
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