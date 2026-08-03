Gorakhpur News: सिक्सलेन से हटेंगी हाइड्रा-फराना, बनेगी सुरक्षित पार्किंग
Gorakhpur News: गोरखपुर के ट्रांसपोर्टनगर में हाइड्रा और फराना मशीनों के लिए सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था जल्द की जाएगी। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने भूमि चिह्नित करने के लिए निर्देश दिए हैं। पार्किंग विकसित होने के बाद मशीनों को निर्धारित शुल्क लेकर वहां खड़ा करने की योजना है। यह निर्णय क्रेन ऑपरेटर समिति के प्रतिनिधियों से मीटिंग के बाद लिया गया है।
Gorakhpur News: गोरखपुर। ट्रांसपोर्टनगर के सिक्सलेन मार्ग पर खड़ी होने वाली हाइड्रा और फराना मशीनों के लिए जल्द ही सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने नायब तहसीलदार प्रथम को उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। पार्किंग विकसित होने के बाद निर्धारित शुल्क लेकर मशीनों को वहां खड़ा कराया जाएगा। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने यह निर्णय क्रेन ऑपरेटर समिति के प्रतिनिधिमंडल से हुई मुलाकात के बाद लिया है। समिति के सदस्य बब्बू खान, मुसाफिर सिंह, शकील अहमद, लकी समेत 12 संचालकों ने सोमवार को अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की। बताया कि ट्रांसपोर्टनगर के सिक्सलेन मार्ग पर करीब 35 हाइड्रा और 12 फराना मशीनें खड़ी होती हैं।
अलग पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर अव्यवस्था और यातायात प्रभावित होने की समस्या बनी रहती है। कई बार नगर निगम द्वारा कड़ा जुर्माना भी किया गया।अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि उपयुक्त भूमि का चयन कर वहां नगर निगम सदन की स्वीकृति उपरांत पार्किंग विकसित की जाएगी। पार्किंग के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी और निर्धारित पार्किंग शुल्क लेकर हाइड्रा व फराना मशीनों को सुरक्षित रूप से खड़ा करने की व्यवस्था दी जाएगी।
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