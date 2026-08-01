Gorakhpur News: 115 करोड़ से अकोलवा नाला पक्का बनेगा, 2 लाख की आबादी को मिलेगी राहत

Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए 115 करोड़ रुपये की लागत से अकोलवा नाले का आरसीसी निर्माण किया जाएगा। यह नाला लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा होगा और इससे दो लाख लोगों को राहत मिलेगी। यह परियोजना जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

115 करोड़ से अकोलवा नाला पक्का बनेगा, 2 लाख की आबादी को मिलेगी राहत

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में बरसात के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 115 करोड़ रुपये की लागत से करीब 5.5 किलोमीटर लंबे अकोलवा नाले का आरसीसी निर्माण कराया जाएगा। परियोजना की डीपीआर सीएण्डडीएस सेक्टर-42 तैयार कर रही है। नाला बनने से आसपास की कई कॉलोनियों की करीब दो लाख आबादी को राहत मिलने की उम्मीद है।

जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी परियोजना पर काम शुरू हो गया है। करीब 115 करोड़ रुपये की लागत से अकोलवा नाले को आरसीसी (पक्का) बनाया जाएगा। लगभग साढ़े पांच किलोमीटर लंबे इस नाले के निर्माण के लिए सीएण्डडीएस सेक्टर-42 डीपीआर तैयार कर रही है। इसके लिए जंगल हकीम नंबर-02, काशीपुर कॉलोनी, अकोलवा चौक, बिछिया होते हुए कूड़ाघाट नाले तक क्षेत्र का टोपोग्राफिकल (भू-आकृतिक) सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के जरिए जमीन की ऊंचाई-निचाई, ढाल और जल निकासी की स्थिति का आकलन किया जाएगा। निगम प्रशासन का मानना है कि अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बढ़ती आबादी के बीच जलनिकासी की समस्या और गहरा जाएगी।

तकरीबन दो लाख की आबादी को मिलेगी राहत प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य बरसात के दौरान शहर के पश्चिमी हिस्से में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना है। नाला बनने के बाद तुलसीराम पश्चिमी, झरना टोला, मोहनापुर, गायत्रीनगर, ओमनगर समेत आसपास की कई कॉलोनियों के लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी। नगर निगम के आकलन के अनुसार इस परियोजना का लाभ करीब दो लाख लोगों को मिलेगा।

नाला की राह में 300 मकान और 500 प्लॉट बाधा सर्वे के दौरान यह भी सामने आया है कि अकोलवा नाले के किनारे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है। नाले की भूमि पर 300 से अधिक मकान और लगभग 500 प्लॉट विकसित किए जा चुके हैं। इससे नाले की चौड़ाई कई स्थानों पर काफी कम हो गई है। बारिश के समय पानी की निकासी बाधित होती है। यही वजह है कि हर वर्ष आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है।

‘डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना को शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद आरसीसी नाले का निर्माण शुरू होगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने से जलनिकासी व्यवस्था में सुधार होगा, जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। महानगर के इस हिस्से में रहने वाले हजारों परिवारों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिलेगी।’

अजय जैन, नगर आयुक्त