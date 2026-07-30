Gorakhpur News: मेडिकल ग्रामीण उपकेंद्र के जेई निलंबित, जेई संघ ने जताया विरोध
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खराब ट्रांसफार्मर समय पर न बदले जाने
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खराब ट्रांसफार्मर समय पर न बदले जाने के मामले में बुधवार देर रात विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण प्रथम के अधीक्षण अभियंता के.के. राठौर ने विद्युत उपकेंद्र मेडिकल ग्रामीण के अवर अभियंता (जेई) दिनेश जायसवाल को निलंबित कर दिया। जेई पर आरोप है कि उन्होंने समय रहते ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं की, जिसके कारण विद्यालय की बिजली दो दिनों तक बाधित रही。
विद्युत विभाग की प्रतिक्रिया
उधर, इस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार दोपहर जूनियर इंजीनियर (जेई) संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अधीक्षण अभियंता ग्रामीण प्रथम के कार्यालय का घेराव कर निलंबन को वापस लेने की मांग की।
जेई संघ का आरोप
जेई संघ का कहना है कि दिनेश जायसवाल के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह अनुचित और मनमानी है। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिलते ही जेई ने मौके पर जांच कर एक घंटे के भीतर नए ट्रांसफार्मर के लिए ऑनलाइन इंटेंट तैयार कर दिया था। हालांकि, स्टोर से ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने के कारण उसे तत्काल बदला नहीं जा सका।
आंदोलन की चेतावनी
संघ ने कहा कि जब ट्रांसफार्मर की उपलब्ध नहीं होने की जिम्मेदारी जेई पर डालकर निलंबन करना अधिकारों का दुरुपयोग है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले में विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।
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