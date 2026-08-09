Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: सफाई पर प्राधिकरण 7.29 करोड़ खर्च करेगा, हर घर से उठेगा कूड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए 7.29 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। चयनित फर्म घर-घर कूड़ा उठाने, सड़क और नालियों की सफाई, और पार्कों की देखरेख का कार्य करेगी। यह ठेका एक साल के लिए होगा और इसके तहत 100 फीसदी घर-घर कूड़ा उठाने का लक्ष्य रखा गया है।

सफाई पर प्राधिकरण 7.29 करोड़ खर्च करेगा, हर घर से उठेगा कूड़ा
सफाई पर प्राधिकरण 7.29 करोड़ खर्च करेगा, हर घर से उठेगा कूड़ा

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 7.29 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। चयनित फर्म घर-घर से कूड़ा उठाने के साथ सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, पानी का छिड़काव, पार्कों और ग्रीन बेल्ट की देख-रेख और कूड़े के परिवहन का काम करेगी। ठेका एक साल का होगा, जिसे जरूरत के अनुसार एक साल तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण ने इच्छुक फर्मो को 12 अगस्त को दोपहर 03 बजे तक ऑनलाइन टेंडर जमा करने का समय दिया है। इसी दिन शाम 3:30 बजे तकनीकी बिड खोली जाएगी। फर्म का चयन एल-1 यानी सबसे कम दर के आधार पर होगा। टेंडर में भाग लेने के लिए 12 लाख रुपये ईएमडी और 11,800 रुपये प्रोसेसिंग फीस निर्धारित की गई है। चयनित फर्म को पत्रकारपुरम प्रथम व द्वितीय, पत्रकारपुरम विस्तार, राप्तीनगर विस्तार योजना और गोरक्ष एन्क्लेव में घर-घर कूड़ा उठान होगा। इन क्षेत्रों की सभी सड़कों, गलियों और लेन की मैनुअल व मशीन से सफाई करनी होगी。

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: नया सवेरा फेज-दो से प्राणि उद्यान में प्रवेश का बनेगा नया द्वार, जानिए क्या है जीडीए की योजना

सफाई कार्य की जिम्मेदारियाँ

ताल रिंग रोड-1 (स्मार्टव्हील से पैडलेगंज), पैडलेगंज से नौकाविहार (नया सवेरा), नया सवेरा रोड फेज-1 और वसुंधरा एन्क्लेव स्थित दो लेन पुल की सफाई करनी होगी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क, अंबेडकर उद्यान तारामंडल, अंबेडकर पार्क हुमायूंपुर, दिग्विजय नाथ पार्क और इंदिरा बाल विहार समेत संबंधित पार्कों में बागवानी, सफाई और कचरा संग्रहण करना होगा। सड़कों के डिवाइडर और शोल्डर का रखरखाव चयनित फर्म के जिम्मे होगा। नौकाविहार और नया सवेरा के व्यावसायिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे का भी संग्रहण और परिवहन करना होगा।

100 फीसदी घर-घर कूड़ा उठाने का लक्ष्य

चयनित एजेंसी को प्राधिकरण क्षेत्र के सभी घरों, दुकानों, संस्थानों और बल्क वेस्ट जनरेटर से रोज कूड़ा उठाना होगा। कूड़े को गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक कचरे के रूप में अलग-अलग रखने की व्यवस्था करनी होगी। कूड़ा उठाने की निगरानी जीपीएस और मोबाइल एप से होगी। पहले साल में कम से कम 70 फीसदी कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण कराने का लक्ष्य है।

मुख्य सड़कें सातों दिन होंगी साफ

मुख्य सड़कों की (मैकेनाइज्ड स्वीपिंग) मशीन से सफाई सप्ताह के सातों दिन होगी। मशीन से सफाई का समय रात 09 बजे से सुबह 06 बजे तक रखा गया है। मैनुअल सफाई रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक कराई जाएगी। बाजारों को सुबह 07 बजे से पहले साफ करना होगा। फुटपाथ और पक्के पैदल मार्गों की सप्ताह में कम से कम एक बार धुलाई भी होगी।

रामगढ़झील की सफाई भी दायरे में

टेंडर में रामगढ़झील और आसपास की सड़कों की सफाई को भी शामिल किया है। एजेंसी जलकुंभी, पर्यटकों से निकलने वाला कचरा और अन्य तैरता कचरा उठाएगी। जेटी और नया सवेरा के आसपास किनारों पर जमा शैवाल की सफाई भी कराई जाएगी।

नालियों की सफाई मशीन से भी

प्राधिकरण क्षेत्र की खुली-ढकी नालियों, नालों, मैनहोल और गली, पिट की मैनुअल और मशीन से सफाई होगी। जहां संभव होगा, सक्शन, जेटिंग और डी-सिल्टिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। नालियों से निकली गाद को सड़क किनारे छोड़ने पर रोक होगी।

365 दिन चलेगी सफाई व्यवस्था

सफाई व्यवस्था साल के सभी 365 दिन चलेगी। रविवार और त्योहारों में भी सेवाएं जारी रहेंगी। बारिश, जलभराव, गर्मी की लहर, त्योहारों और विशेष आयोजनों में अतिरिक्त संसाधन लगाने होंगे। शिकायतों का समाधान अधिकतम 24 घंटे में करना होगा। इसके लिए प्राधिकरण ने फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया है।'

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

टेंडर की राशि कितनी है?
टेंडर की राशि 7.29 करोड़ रुपये है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News GDA Gorakhpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।