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Gorakhpur News: आइए! छत पर उगाएं जैविक सब्जियां और औषधीय पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर के 500 परिवारों को जैविक सब्जियां और औषधीय पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यान विभाग 2026-27 में 500 रूफ टॉप गार्डनिंग किट वितरित करेगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा और चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर होगा।

Gorakhpur News: आइए! छत पर उगाएं जैविक सब्जियां और औषधीय पौधे

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर महानगर के 500 परिवारों को वर्ष भर जैविक सब्जियां और औषधीय पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यान विकभाग वित्त वर्ष 2026-27 में 500 लाभार्थियों को रूफ टॉप गार्डेनिंग किट वितरित करेगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर होगा।

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योजना का उद्देश्य

रूफ टॉप गार्डेनिंग योजना के तहत गोरखपुर जनपद को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रूफ टॉप गार्डेनिंग योजना के तहत 500 किट वितरण का लक्ष्य मिला है। उद्यान विभाग के मुताबिक योजना का उद्देश्य महानगरवासियों को अपने घरों की छत पर वर्षभर जैविक सब्जियां एवं औषधीय पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे फिलहाल पायलट परियोजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी पारस नाथ ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक किसी भी कार्य दिवस में राजकीय उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

ये किट मिलेंगे चयनित लाभार्थियों को

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बीज एवं पौध, एचडीपीई के आयताकार एवं गोलाकार ग्रो-बैग, स्प्रेयर, हजारा, खुर्पी, कोको पीट, वर्मी कम्पोस्ट और नीम ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल dbt.uphorticulture.in के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लाभार्थियों का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर होगा। आवेदन के साथ फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, नगर निगम क्षेत्र में स्थित आवास का प्रमाण (गृहकर, जलकर, बिजली बिल अथवा आवास आवंटन रसीद में से कोई एक), कम से कम 100 वर्ग फुट खुली छत उपलब्ध होने का 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र और जियो-टैग युक्त छत का फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

सामान्य प्रश्न

गोरखपुर में रूफ टॉप गार्डनिंग किट का लाभ कौन उठा सकता है?
गोरखपुर के 500 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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