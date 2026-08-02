Gorakhpur News: दो स्थानों पर नाले में गिरे निराश्रित गोवंश का रेस्क्यू, खुले नालों पर आक्रोश
Gorakhpur News: गोरखपुर में नगर निगम ने दो अलग-अलग स्थानों पर निराश्रित गोवंश को नालों से सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने खुले नालों को लेकर नाराजगी जताई और जल्द ढकवाने की मांग की। राप्तीनगर और फातिमा रोड पर ये घटनाएं घटी, जहां गोवंश को रेस्क्यू किया गया।
Gorakhpur News: गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर में रविवार सुबह दो अलग-अलग स्थानों पर खुले नालों में गिरे निराश्रित गोवंश को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने खुले नालों को लेकर नाराजगी जताते हुए इन्हें जल्द ढकवाने की मांग की।
पहली घटना
गोरखपुर के राप्तीनगर वार्ड संख्या-80 स्थित शाहपुर थाना रोड बैंक कॉलोनी, बसंत विहार के निकट टेलिफोन एक्सचेंज के सामने रविवार सुबह एक निराश्रित गोवंश नाले में गिरा मिला। स्थानीय निवासी सुधीर कुमार मिश्रा ने इसकी सूचना नगर निगम, क्षेत्रीय पार्षद और संबंधित कर्मचारियों को दी। सूचना मिलते ही पशु कल्याण अधिकारी डॉ. रोबिन चंद्रा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और गोवंश का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया।
दूसरी घटना
इसी तरह दूसरी घटना फातिमा रोड स्थित लक्ष्मी नारायण अल्ट्रासाउंड सेंटर के पास सामने आई, जहां एक निराश्रित गोवंश खुले नाले में गिरा हुआ मिला। रविवार सुबह राहगीरों और स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर नगर निगम को सूचना दी गई। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और सुबह करीब 10 बजे तक दोनों स्थानों से गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने खुले नालों को दुर्घटनाओं का कारण बताते हुए नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि खुले नालों के कारण आए दिन पशु हादसों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने नगर निगम से नालों को जल्द ढकवाने और स्थायी समाधान करने की मांग की।
प्रश्नोत्तर
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