Gorakhpur News: जीआरपी ने दो चोरों को रंगे हाथ दबोचा
Gorakhpur News: सचित्र-रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार चलती ट्रेन
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। जीआरपी ने बुधवार को रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी के आरोप में दो शातिरों को डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक कड़ा और 4,300 रुपये नकद बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान अली (20) पुत्र मुर्तजा और विजय गोड़ (22) पुत्र अशोक गोड़, निवासी सूरजकुंड, थाना तिवारीपुर, गोरखपुर के रूप में हुई है। जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह ने बताया कि आरोपी अली के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं और वह तिवारीपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वहीं विजय गोड़ के खिलाफ गैंगस्टर समेत चार मुकदमे दर्ज हैं।
दोनों मिलकर ट्रेनों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सामान चोरी करने के साथ ही चलती ट्रेन में यात्रियों को डंडे से मारकर उनका मोबाइल गिरा देते थे और उसे लेकर फरार हो जाते थे। दोनों को इसी दौरान रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।