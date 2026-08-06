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Gorakhpur News: जीआरपी ने दो चोरों को रंगे हाथ दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सचित्र-रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार चलती ट्रेन

Gorakhpur News: जीआरपी ने दो चोरों को रंगे हाथ दबोचा

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। जीआरपी ने बुधवार को रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी के आरोप में दो शातिरों को डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक कड़ा और 4,300 रुपये नकद बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान अली (20) पुत्र मुर्तजा और विजय गोड़ (22) पुत्र अशोक गोड़, निवासी सूरजकुंड, थाना तिवारीपुर, गोरखपुर के रूप में हुई है। जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह ने बताया कि आरोपी अली के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं और वह तिवारीपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वहीं विजय गोड़ के खिलाफ गैंगस्टर समेत चार मुकदमे दर्ज हैं।

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दोनों मिलकर ट्रेनों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सामान चोरी करने के साथ ही चलती ट्रेन में यात्रियों को डंडे से मारकर उनका मोबाइल गिरा देते थे और उसे लेकर फरार हो जाते थे। दोनों को इसी दौरान रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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